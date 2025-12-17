Vremenska prognoza 18. decembar 2025.

RTS pre 16 minuta
Vremenska prognoza 18. decembar 2025.

Ujutru mestimično slab mraz i magla. Tokom dana, u većini mesta, pretežno sunčano vreme, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Malo topliji vazduh stiže u naše krajeve. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. U glavnom gradu ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 13 stepeni. Narednih dana slično vreme.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 18.12.2025. Četvrtak: Ujutro mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne. U toku dana malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 °S, a najviša od 8 do 14 °S. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. Upozorenje: MAGLA –
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Temperatura ide i do -10 stepeni: Stiže sibirska hladnoća

Temperatura ide i do -10 stepeni: Stiže sibirska hladnoća

B92 pre 1 sat
Upozorenje na kišu i maglu u Beogradu: Hitno se oglasio RHMZ

Upozorenje na kišu i maglu u Beogradu: Hitno se oglasio RHMZ

Mondo pre 1 sat
Čubrilo otkrio da li će padati sneg za Novu godinu i Božić: Spremite se za zahlađenje sa dosta padavina

Čubrilo otkrio da li će padati sneg za Novu godinu i Božić: Spremite se za zahlađenje sa dosta padavina

Mondo pre 3 sata
Snažni arktički talas stiže u Evropu, meteorolog kaže da će pasti pola metra snega: temperatura pada na -10°C

Snažni arktički talas stiže u Evropu, meteorolog kaže da će pasti pola metra snega: temperatura pada na -10°C

Telegraf pre 3 sata
Sutra ujutro oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano, do 14 stepeni

Sutra ujutro oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano, do 14 stepeni

NIN pre 6 sati
Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna…

Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna pojava

Blic pre 6 sati
Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Alo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Da li ste čuli za snežna čudovišta – jedno od najneobičnijih zimskih čuda sveta?

Da li ste čuli za snežna čudovišta – jedno od najneobičnijih zimskih čuda sveta?

Danas pre 31 minuta
Zastrašujuća pretnja upućena Vuku Cvijiću, novinaru Radara: Prijavljena tužilaštvu sa oznakom „hitno“

Zastrašujuća pretnja upućena Vuku Cvijiću, novinaru Radara: Prijavljena tužilaštvu sa oznakom „hitno“

Danas pre 1 sat
Voda u Zrenjaninu sa 29 na 129 dinara: Nova godina nove cene

Voda u Zrenjaninu sa 29 na 129 dinara: Nova godina nove cene

Danas pre 46 minuta
Amelia Bajrović iz Free Media Ličnost godine OEBS-a

Amelia Bajrović iz Free Media Ličnost godine OEBS-a

Danas pre 1 sat
Generalštab nije investiciona prilika

Generalštab nije investiciona prilika

Danas pre 1 sat