Vremenska prognoza 18. decembar 2025.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 18.12.2025. Četvrtak: Ujutro mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne. U toku dana malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 °S, a najviša od 8 do 14 °S. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. Upozorenje: MAGLA –