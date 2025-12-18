Mraz i magla, a onda – šok preokret! Da li ste se nadali ovakvoj prognozi danas? (foto)

U Srbiji se ujutro očekuje mestimično slab mraz, uz maglu i nisku oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne, dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će se najniža temperatura kretati od -4 do 4 stepena, a najviša od 8 do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. I u Beogradu će u prvom delu dana biti malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar će biti slab i promenljiv, a najniža temperatura od 0 do 4 stepena, dok će najviša dnevna dostići oko 13 stepeni. RHMZ U toku noći očekuje se lokalno
