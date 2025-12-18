(Mapa) Redak fenomen juri ka Srbiji! Dobro pogledajte ovu plavu boju na karti, ona znači samo jedno: Meteorolog sve otkrio, ovo je tačan dan kad će pasti sneg

Blic pre 1 sat
(Mapa) Redak fenomen juri ka Srbiji! Dobro pogledajte ovu plavu boju na karti, ona znači samo jedno: Meteorolog sve otkrio…

Meteorološke prognoze ukazuju na temperaturne anomalije od 29. decembra do 5. januara Očekuje se da će hladno vreme s maglom i mrazom potrajati tokom januara Za nedelju dana u Srbiji bi, tačno u popodnevnim satima, mogao da padne sneg, najavio je nedavno meteorolog Ivan Ristić.

Građani bi trebalo da budu na posebnom oprezu, jer, kako kaže, zima dolazi u punom smislu te reči. Ivan Ristić je na svom Fejsbuk profilu podelio i meteorološke modele koji ukazuju na izraženu temperaturnu anomaliju u periodu od 29. decembra do 5. januara, kakva se, kako navodi, retko viđa. - Anomalija temperature od 29.12. do 05.01, retko se viđa ovaj prirodni fenomen od Kamčatke preko Azije, Evrope do Maroka nebeski plava boja - napisao je on. Ovaj prirodni
