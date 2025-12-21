Kremlj: Evropske i ukrajinske izmene američkog plana ne poboljšavaju šanse za mir

Izmene koje su Ukrajinci i Evropljani napravili u američkom nacrtu mirovnog plana između Ukrajine i Rusije ne poboljšavaju šanse za pronalaženje rešenja za sukob, izjavio je danas Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina za spoljnu politiku, javila je ruska agencija Interfaks. "Siguran sam da predlozi koje su Evropljani i Ukrajinci dali, ili pokušavaju da daju, svakako ne poboljšavaju dokument i ne poboljšavaju mogućnost postizanja dugoročnog