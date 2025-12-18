Nastavak pregovora u Majamiju: Predstavnici SAD i Rusije za vikend razgovaraju o okončanju rata u Ukrajini, oglasio se Zelenski

Blic pre 2 sata
Nastavak pregovora u Majamiju: Predstavnici SAD i Rusije za vikend razgovaraju o okončanju rata u Ukrajini, oglasio se Zelenski…
Razgovori će se fokusirati na bezbednosne garancije, teritorijalne ustupke i završetak rata Ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov će imati prethodne konsultacije sa američkom delegacijom Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije sastaće se u Majamiju ovog vikenda, u okviru napora administracije američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča skoro četvorogodišnji rat između Kijeva i Moskve, javlja "Politiko", pozivajući se na dve
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kremlj: Rusija će kontaktirati SAD povodom informacija o pregovorima s Ukrajini

Kremlj: Rusija će kontaktirati SAD povodom informacija o pregovorima s Ukrajini

NIN pre 1 sat
Zelenski: Odbijamo; Tim je već na putu FOTO

Zelenski: Odbijamo; Tim je već na putu FOTO

B92 pre 1 sat
Kremlj: Pripremamo kontakte sa američkom stranom u vezi sa ukrajinskom krizom

Kremlj: Pripremamo kontakte sa američkom stranom u vezi sa ukrajinskom krizom

Sputnik pre 1 sat
Ukrajina se neće povući iz Donjecke oblasti! Zelenski zagrmeo: SAD traže kompromis

Ukrajina se neće povući iz Donjecke oblasti! Zelenski zagrmeo: SAD traže kompromis

Alo pre 2 sata
Zelenski: Ukrajina neće da se povuče iz Donjecke oblasti

Zelenski: Ukrajina neće da se povuče iz Donjecke oblasti

Politika pre 2 sata
Zelenski: Ukrajina neće da se povuče iz Donjecke oblasti, SAD traže kompromis

Zelenski: Ukrajina neće da se povuče iz Donjecke oblasti, SAD traže kompromis

RTV pre 2 sata
Pregovarački tim Zelenskog leti u SAD! Vašington i Moskva se spremaju za sastanak u Majamiju

Pregovarački tim Zelenskog leti u SAD! Vašington i Moskva se spremaju za sastanak u Majamiju

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Međak: Srbija će pretrpeti teške posledice zbog kolapsa spoljne politike Aleksandra Vučića

Međak: Srbija će pretrpeti teške posledice zbog kolapsa spoljne politike Aleksandra Vučića

Beta pre 15 minuta
Nervoza u Beloj kući: Šta je pokazao Trampov govor u udarnom terminu?

Nervoza u Beloj kući: Šta je pokazao Trampov govor u udarnom terminu?

Danas pre 50 minuta
Lavrov o novim namerama Zapada: Nemamo nikakve iluzije - bićemo spremni na sve!

Lavrov o novim namerama Zapada: Nemamo nikakve iluzije - bićemo spremni na sve!

Sputnik pre 29 minuta
„Srbija će pretrpeti teške posledice zbog kolapsa spoljne politike Aleksandra Vučića“

„Srbija će pretrpeti teške posledice zbog kolapsa spoljne politike Aleksandra Vučića“

Nova pre 25 minuta
Francuski „doktor Smrt“ trovao pacijente: Najmlađa žrtva je imala samo četiri godine

Francuski „doktor Smrt“ trovao pacijente: Najmlađa žrtva je imala samo četiri godine

Nova pre 50 minuta