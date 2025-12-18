Nastavak pregovora u Majamiju: Predstavnici SAD i Rusije za vikend razgovaraju o okončanju rata u Ukrajini, oglasio se Zelenski…

Razgovori će se fokusirati na bezbednosne garancije, teritorijalne ustupke i završetak rata Ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov će imati prethodne konsultacije sa američkom delegacijom Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije sastaće se u Majamiju ovog vikenda, u okviru napora administracije američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča skoro četvorogodišnji rat između Kijeva i Moskve, javlja "Politiko", pozivajući se na dve