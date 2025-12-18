Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor

Brajan Volš je osuđen na kaznu doživotnog zatvora za ubistvo prvog stepena na štetu supruge Ane Volš, inače rodom iz Beograda.

Volšu je presuđena kazna doživotne robije bez mogućnosti uslovnog otpusta, a porota je ovu odluku donela nakon suđenja koje je trajalo osam dana i petočasovnog većanja. Volš je osuđen na kaznu doživotnog zatvora jer je januara 2023. godine ubio suprugu Anu, a potom njeno telo raskomadao i uništio u kontejnerima za reciklažu. Podsećanja radi, pre početka samog suđenja, Volš se izjasnio krivim za ometanje policijske istrage i ilegalno premeštanje tela pokojnice,