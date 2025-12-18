Sestra Ane Volš oči u oči sa zetom monstrumom: Aleksandra prvi put u javnosti od zločina, njene reči odzvanjale sudnicom! (foto)

Sestra Ane Volš danas se pojavila na izricanju presude Brajanu Volšu, koji je osuđen na doživotnu robiju za ubistvo supruge Ane, rodom iz Beograda.

Ona se danas našla oči u oči sa ubicom koji je hladnokrvno presudio njenoj sestri i sa suzama u očima skupila je snage da govori pred sudom u svoje i u ime njihove majke. - Danas sam ovde da govorim u svoje ime i u ime moje majke. Želim da podelim sa vama kako je gubitak moje sestre zauvek promenio naše živote. Naime, gubitak moje sestre Ane je promenio naš svet na način na koji nikad nismo mogli ni da zamislimo - započela je Aleksandra. - Ana nije bila samo moja