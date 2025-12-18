Majka Brajana Volša pisala sudiji pre izricanja presude: "Stiglo mi je Dijanino pismo, ali..."

Volš čekao izricanje kazne za prevaru u vreme Anine smrti

Dijana Volš, majka Brajana Volša koji je danas osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva supruge, Beograđanke Ane Volš, pisala je sudiji uoči izricanja presude svom sinu. Prema navodima, Dijana je, u ime svog sina poslala pismo sudiji pre izricanja presude, a samo pismo, pomenula je i sudija Frenijer, koja je danas pročitala presudu. "Iako sam uzela u obzir pismo Dijane Volš, jednostavno ne mogu da 'pomirim' osobu koju Dijana Volš opisuje u svom pismu sa osobom koja