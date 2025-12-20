Tramp stigao na Floridu: Počinju novi pregovori o Ukrajini, stiže i Dmitrijev

Američki predsednik Donald Tramp doputovao je u svoje imanje na Floridi, oko 100 kilometara od Majamija, gde se očekuju razgovori o rešavanju ukrajinskog sukoba, javlja njegov pres-služba.

Šef Ruskog fonda direktnih investicija, specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ranije je saopštio da je na putu ka Majamiju. Američki mediji su ranije javili da se očekuje da Dmitrijev ovog vikenda poseti Majami radi razgovora o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom. Državni sekretar Marko Rubio ranije je izjavio da bi u