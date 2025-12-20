Tramp stigao u Floridu gde se očekuju pregovori o Ukrajini

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Tramp stigao u Floridu gde se očekuju pregovori o Ukrajini

Predsednik SAD Donald Tramp doputovao je u svoje imanje na Floridi, oko 100 kilometara od Majamija, gde se očekuju razgovori o rešavanju ukrajinskog konflikta, javlja njegov pres-pul.

Predsednički avion poleteo je iz Severne Karoline, gde je Tramp kasno u petak uveče govorio o ekonomiji, i sleteo na aerodrom u Palm Biču, odakle je kolona vozila prevezla američkog lidera u Mar-a-Lago, saopštio je pul Bele kuće. Šef Ruskog fonda direktnih investicija (RFPI), specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ranije je saopštio da je na putu ka Majamiju. Američki mediji su ranije javili da
Ključne reči

UkrajinaAerodromRusijaFloridaDonald Trampvestisvet

