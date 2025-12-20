Rusija planira saradnju sa SAD na Arktiku i razmatra međukontinentalni tunel

Rusija namerava da razvija saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti Arktika izjavio je danas direktor Ruske fonda za direktna ulaganja (RFPI) Kiril Dmitrijev. "Pripremamo se za saradnju sa SAD u Arktiku", naveo je Dmitrijev na svom nalogu na platformi X.

On je u oktobru govorio o perspektivi izgradnje međukontinentalnog tunela između Aljaske i Rusije uz pomoć tehnologija kompanije "The Boring Company", prenose RIA Novosti. Prema njegovim rečima, realizacija projekta zahtevala bi do osam milijardi dolara, a tunel bi mogao biti izgrađen za manje od osam godina. Dmitrijev je dodao da je RFPI razmatrao postojeće predloge, uključujući železnicu SAD - Kanada - Rusija - Kina, i da će podržati najizvodljiviju opciju. Autor