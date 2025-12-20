Kreće arktička priča: Moskva otkrila detalje!

Rusija se sprema za saradnju sa Sjedinjenim Državama na Arktiku, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije i direktor Ruskog fonda za direktne investicije.

Dmitrijev je ranije rekao da je na putu za Majami, gde se vode pregovori o Ukrajini. "Spremamo se za saradnju sa Sjedinjenim Državama na Arktiku" napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama. Dmitrijev je ranije govorio o mogućnosti izgradnje tunela koji povezuje Rusiju i Aljasku. Napomenuo je da bi tunel preko Beringovog moreuza mogao biti završen za manje od osam godina, demonstrirajući najsavremeniju tehnologiju, prenose RIA Novosti. Američki predsednik Donald