Vuk Cvijić za Danas: Ne znam ko mi je pretio, ali sam siguran da ima podršku vlasti
Danas pre 2 sata | Uglješa Bokić
Novinar nedeljnika Radar Vuk Cvijić dobio je pretnje putem telefona, kada ga je nazvao nepoznati muškarac sa nepoznatog inostranog broja.
Cvijiću je rečeno da „pazi šta će sutra da objavi“ i da će „upoznati“ pozivaoca „ukoliko objavi tekst“. Vuk Cvijić za Danas kaže da je sinoć najpre dao izjavu u policiji, a danas i u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. „Prvo bih se zahvalio svima koji su mi pružili podršku, jer nama novinarima je jedina zaštita javnost. Juče sam dao izjavu u policiji, a danas u tužilaštvu koje je nadležno za istragu. Još nisam siguran od koga je stigla pretnja, ali znam