Zelenski poručuje Evropi: Koristite zamrznutu imovinu da biste okončali želju Rusije za ratom
Danas pre 22 minuta | Beta
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas saveznike Ukrajine da obezbede podršku za Kijev i pokažu Rusiji da je nastavak rata „besmislen“, uoči ključnog samita Evropske unije o zamrznutoj imovini Moskve. „Ishod ovih sastanaka – ishod za Evropu – mora biti takav da Rusija oseti da će njena želja da nastavi borbu sledeće godine biti besmislena, jer će Ukrajina imati podršku“, rekao je Zelenski, prenosi Rojters. Pozvao je ukrajinske partnere da donesu