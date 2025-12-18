Aptamil AR1 povučen u Hrvatskoj: Tehnolog Srđan Đuričić objašnjava koliko je Bacillus cereus opasan za bebe

Nakon što je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu saopštila da je sa tržišta povukla hranu za bebe Aptamil AR1 zbog povećanog prisustva bakterije Bacillus cereus, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije sprovelo je hitnu proveru da li je ovaj proizvod bio prisutan i na domaćem tržištu.

Kako je potvrđeno iz Odeljenja granične sanitarne inspekcije Sektora za inspekcijske poslove, utvrđeno je da je navedeni proizvod uvezen na tržište Srbije početkom ove godine. Povodom ove teme, za Euronews Srbija govorio je tehnolog Srđan Đuričić, koji je detaljno objasnio o kakvoj je bakteriji reč, koliko ona može biti opasna, naročito za najmlađu populaciju, kao i kako dolazi do ovakvih situacija u praksi. Govoreći o samoj bakteriji, Đuričić je pojasnio da je