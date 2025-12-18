Zašto je u Srbiji iz prodaje povučena serija Aptamil formule za bebe

BBC News pre 18 minuta | Milica Radenković Jeremić -

Jedna serija formule za bebe povučena je iz prodaje u Srbiji zbog mogućeg prisustva bakterije Bacillus cereus .

Problem sa Aptamil AR1 formulom prethodno je otkriven u susednoj Hrvatskoj, gde je Državni inspektorat opozvao ovaj proizvod, jer je otkriveno povećano prisustvo ove bakterije.

Prema informacijama koje su predstavljene javnosti, radi se o preventivnom povlačenju jedne serije ove formule i „za sada ne postoje podaci da je ova serija dovela do trovanja kod nekih beba u Srbiji", kaže za pedijatar Marko Petrović za BBC na srpskom.

„Ova bakterija produkuje spore koje mogu da budu prisutne u hranljivom materijalu koji se pakuje i iz tih spora kasnije mogu da nastanu bakterije koje mogu da proizvedu toksine.

„Toksini uzrokuju prevashodnu povraćanje i dijareju", objašnjava Petrović.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu saopštila je da proizvod nije u skladu sa propisima definisanim u više dokumenata koji se odnose na sigurnost hrane.

Problematična serija formule Aptamil uvezena je u Srbiju posle provere i analize u Zavodu za javno zdravlje Subotice početkom januara ove godine, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenela je Radio televizija Srbije.

Posle informacija koje su stigle iz Hrvatske, sada će se proveriti da li je bakterija Bacillus cereus prisutna u seriji koja se našla u Srbiji, objasnili su.

Odluka o povlačenju odnosi se na proizvod od 400 grama, proizvođača Nutricia Export BV iz Holandiјe, za koјi јe rok upotrebe 17.05.2026. sa identifikacionim broјem 111444865, navelo je Ministarstvo zdravlja.

Šta je Bacillus cereus ?

Bakterija Bacillus cereus, zbog čijeg je mogućeg prisustva povučena jedna serija Aptamila, može se nađi u hrani i može da izazove simptome trovanja, objašnjava pedijatar Petrović.

Povraćanje i učestale stolice kod novorođenčadi su problem za svakog roditelja, jer je dete nije lako rehidrirati, a ako su simptomi uporni i duže traju, može biti potrebna i intervencija u bolnici, dodaje.

On napominje da nisu povučene sve formule koje proizvodi Aptamil već samo ova posebna serija.

Formula Aptamil AR1 namenjena je bebama do šest meseci i preporučuje se u slučaju izraženog refluksa - vraćanja sadržaja iz želuca.

„Postoji normalan stepen refluks, a postoje i situacije kada je on izraženiji zbog slabijih mišića na spoju jednjaka i želuca.

„Tada se hrana vraća nazad kroz jednjak pa i na usta. Ako se to suviše često dešava, preporučuju se antirefluks formule", kaže pedijatar.

Njegova preporuka je da ako su roditelji koristili povučenu seriju, to više ne čine.

„Ako se jave neki simptomi poput povraćanja ili dijareje, treba da se jave pedijatru.

„Što bi svakako bilo očekivano pošto se radi o najranijem uzrastu", zaključuje.

Vrste formula za bebe

Adaptirana mlečna formula je posebno dizajnirano ili adaptirano mleko u prahu koje se koristi kao zamena ili dopuna za majčino mleko, piše na sajtu Bebac.com.

Za sastav adaptiranog mleka postoji više preporuka koje se moraju poštovati, a standard je humano mleko.

Na sajtu Medicinskog fakuleteta Univerziteta Džons Hopkins u Baltimoru, kaže se da postoji pet vrsta formula za bebe.

Formula na bazi kravljeg mleka - modifikovane da bi bile bliže ljudskom mleku.

Ove formule sadrže laktozu kao izvor ugljenih hidrata (šećera).

Formule na bazi soje ili bez laktoze - koriste se ako odojče ne toleriše laktozu, što retko predstavlja značajan problem kod beba.

Čak 50 odsto svih beba koje su alergične na formulu od kravljeg mleka biće alergične i na formule na bazi soje.

Specijalizovane formule - za bebe koje su prevremeno rođene ili imaju određene retke poremećaje ili bolesti.

Ove formule mogu da imaju posebna uputstva za upotrebu.

Hidrolizovane formule - lakše se vare i mogu da se koriste kod beba koje su u riziku od alergija.

Formule sa niskim sadržajem gvožđa - Džons Hopkins ne prepočuje ove formule.

