Novi kolektivni ugovori za JSP Kragujevac i Šumadija sajam

Potpisani su novi kolektivni ugovori za javna preduzeća čiji je osnivač Grad Kragujevac.

U ime Grada, sa direktorima JSP „Kragujevac“ i „Šumadija sajma“, Andrejom Ilićem i Markom Vujinovićem i predstavnicima sindikata ovih preduzeća, ugovore koji zaposlenima obezbeđuju unapređenje položaja i poboljšanje materijalnog statusa, je potpisao Stefan Jovanović, član Gradskog veća za komunalne delatnosti. Potpisivanju ugovora u Gradskoj kući prisustvovao je Aleksandar Lazović, savetnik gradonačelnika za funkcionisanje i rad javnih preduzeća i privrednih