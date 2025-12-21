Studentski protest u Novom Pazaru: Blokirana magistrala

Bujanovačke pre 52 minuta
Studentski protest u Novom Pazaru: Blokirana magistrala

Bujanovac, 21. decembar 2025. (foto N1) – Veliki studentski protest zakazan je za dans u Novom Pazaru pod nazivom “Ili oni ili mi”.

Protest organizuju studenati Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), a očekuje se da će im se priključiti kolege i građani iz cele Srbije. Glavni program počinje od 17h, a kako javlja N1 već je blokirana magistrala. Protest je organizovan jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla. Studenti tvrde da se Univerzitet “sistemski urušava”, javlja N1. Blokada je u toku i na šetalištu u Novom
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Blokirana magistrala u Pazaru, studenti DUNP poručuju - "ili oni ili mi"

(BLOG) Blokirana magistrala u Pazaru, studenti DUNP poručuju - "ili oni ili mi"

N1 Info pre 7 minuta
BLOG UŽIVO „Ili oni ili mi“: Počele blokade magistrala i ključnih saobraćajnica, studenti preplavili Novi Pazar,

BLOG UŽIVO „Ili oni ili mi“: Počele blokade magistrala i ključnih saobraćajnica, studenti preplavili Novi Pazar,

Nova pre 7 minuta
Protest u Novom Pazaru – Ili oni ili mi (BLOG)

Protest u Novom Pazaru – Ili oni ili mi (BLOG)

Glas Šumadije pre 32 minuta
Protest studenata u Novom Pazaru, traže uvođenje prinudne uprave na DUNP-u

Protest studenata u Novom Pazaru, traže uvođenje prinudne uprave na DUNP-u

RTS pre 1 sat
Protest studenata u Novom Pazaru "Ili oni ili mi": Blokiran centar grada i magistrala

Protest studenata u Novom Pazaru "Ili oni ili mi": Blokiran centar grada i magistrala

Newsmax Balkans pre 32 minuta
„Ili oni ili mi“: Blokirana cela „slobodna čaršija“

„Ili oni ili mi“: Blokirana cela „slobodna čaršija“

Vreme pre 37 minuta
"Ili oni ili mi": Protest studenata u Pazaru, podršku im pružaju kolege i građani iz cele Srbije (blog)

"Ili oni ili mi": Protest studenata u Pazaru, podršku im pružaju kolege i građani iz cele Srbije (blog)

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarBujanovac

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Blokirana magistrala u Pazaru, studenti DUNP poručuju - "ili oni ili mi"

(BLOG) Blokirana magistrala u Pazaru, studenti DUNP poručuju - "ili oni ili mi"

N1 Info pre 7 minuta
Ko je odgovoran za povredu na radu ako radnik radi od kuće?

Ko je odgovoran za povredu na radu ako radnik radi od kuće?

Kamatica pre 2 minuta
MUP: Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala najuspešnija takva jedinica u regionu

MUP: Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala najuspešnija takva jedinica u regionu

Euronews pre 7 minuta
BLOG UŽIVO „Ili oni ili mi“: Počele blokade magistrala i ključnih saobraćajnica, studenti preplavili Novi Pazar,

BLOG UŽIVO „Ili oni ili mi“: Počele blokade magistrala i ključnih saobraćajnica, studenti preplavili Novi Pazar,

Nova pre 7 minuta
Protest profesora niške gimnazije Stevan Sremac: Žrtve smo političke odmazde zbog podrške studentima

Protest profesora niške gimnazije Stevan Sremac: Žrtve smo političke odmazde zbog podrške studentima

N1 Info pre 57 minuta