Studentski protest u Novom Pazaru: Blokirana magistrala

Bujanovac, 21. decembar 2025. (foto N1) – Veliki studentski protest zakazan je za dans u Novom Pazaru pod nazivom “Ili oni ili mi”.

Protest organizuju studenati Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), a očekuje se da će im se priključiti kolege i građani iz cele Srbije. Glavni program počinje od 17h, a kako javlja N1 već je blokirana magistrala. Protest je organizovan jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla. Studenti tvrde da se Univerzitet “sistemski urušava”, javlja N1. Blokada je u toku i na šetalištu u Novom