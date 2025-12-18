Trampova priprema za agresiju: "SAD žele da povrate prava na naftu u Venecueli"

Kurir pre 2 sata  |  NBC njuz
Sjedinjene Države žele da povrate prava na naftu u Venecueli, koja su Vašingtonu oduzeta, izjavio je američki predsednik Donald Tramp. - Prava na zemlju, naftu, na sve što smo imali - sve su nam to oduzeli, jer smo imali predsednika koji, možda, jednostavno nije pratio šta se dešava u svetu - rekao je Tramp novinarima.

On je rekao da blokada svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele znači da neće biti dozvoljen prolaz "nikome ko ne bi trebalo da prolazi". "Sećate se, uzeli su nam sva energetska prava, uzeli su nam svu naftu ne tako davno, i mi je želimo nazad, ali su je uzeli. Nezakonito su je uzeli", rekao je Tramp novinarima, prenosi NBC njuz. Tramp je tokom protekle noći saopštio da je počela blokada naftnih tankera Venecuele, kao i da predsednik te
