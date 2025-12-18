Neće biti dozvoljen prolaz nikome ko ne bi trebalo da prolazi

Neće biti dozvoljen prolaz nikome ko ne bi trebalo da prolazi

Amerika sankcionisala trojicu Madurovih nećaka i više puta izvela smrtonosne vojne napade na brodove sa Kariba

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da blokada svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele znači da neće biti dozvoljen prolaz „nikome ko ne bi trebalo da prolazi”. „Sećate se, uzeli su nam sva energetska prava, uzeli su nam svu naftu ne tako davno, i mi je želimo nazad, ali su je uzeli. Nezakonito su je uzeli”, rekao je Tramp novinarima, prenosi NBC njuz. Tramp je tokom protekle noći saopštio da je počela blokada
Trampova priprema za agresiju: "SAD žele da povrate prava na naftu u Venecueli"

Tramp o Venecueli: „Šećate se šta su nam sve uzeli?“

Više od 1.600 ljudi ubijeno u napadima na medicinske ustanove! Poražavajući podaci SZO o sukobu u afričkoj zemlji

Spremni za let na Mesec i Mars: NASA dobila novog šefa, Senat potvrdio izbor

Telo britanskog vojnika koji je poginuo u Ukrajini vraćeno u domovinu. Oglasilo se Ministarstvo odbrane

UN i grupe za pomoć pozvale Izrael da ukloni prepreke za humanitarni rad

