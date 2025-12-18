Bivši igrač Zvezde doživeo dramu u Beogradu: Milko Bjelica ponikao na Malom Kalemegdanu, aktivan i u četrdesetim

Mondo pre 8 minuta  |  Mladen Šolak
Bivši igrač Zvezde doživeo dramu u Beogradu: Milko Bjelica ponikao na Malom Kalemegdanu, aktivan i u četrdesetim

Poznati srpsko-crnogorski košarkaš Milko Bjelica doživeo je dramatičnu scenu sa porodicom ovog četvrtka, jer je njegov automobil propao kroz garažni lift u jednoj zgradi na Vračaru.

Srećom, nema povređenih. Bjelica je dete Crvene zvezde, u kojoj je ponikao i početkom 21. veka igrao u njenom prvom timu, a potom se vratio na Mali Kalemegdan kao dokazani evroligaški igrač, u mandatu od 2016. do 2018. Igrao je za niz inostranih klubova, Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas sa kojim je od 2008. debitovao u Evroligi i u njoj igrao i za Baskoniju, Efes, Darušafaku, Zvezdu, a potom je nastupao za Saragosu, Mornar iz Bara, igrao je i u Dohi, Džedi, kao i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(Foto) Bizaran incident: Automobil smrskao garažni lift dok su deca bila u vozilu. Pogledajte prvu fotografiju s lica mesta.

(Foto) Bizaran incident: Automobil smrskao garažni lift dok su deca bila u vozilu. Pogledajte prvu fotografiju s lica mesta.

Dnevnik pre 12 minuta
"Audi" propao kroz teretni lift zgrade na Vračaru, u njemu bila deca i dvoje odraslih

"Audi" propao kroz teretni lift zgrade na Vračaru, u njemu bila deca i dvoje odraslih

Newsmax Balkans pre 28 minuta
"Deca su vrištala, vatrogasci su zatekli horor!" Svedoci o "audiju" košarkaša Bjelice koji je propao kroz teretni lift: "Preko…

"Deca su vrištala, vatrogasci su zatekli horor!" Svedoci o "audiju" košarkaša Bjelice koji je propao kroz teretni lift: "Preko krova su ih evakuisali!" (foto)

Kurir pre 23 minuta
(Foto, video) Prve slike sa Vračara gde je audi propao kroz teretni lift. Četiri osobe, među kojima i deca, predati Hitnoj…

(Foto, video) Prve slike sa Vračara gde je audi propao kroz teretni lift. Četiri osobe, među kojima i deca, predati Hitnoj: Ovako su spaseni

Blic pre 1 sat
Audi poznatog srpskog košarkaša propao kroz teretni lift! Detalji drame na Vračaru: Vatrogasci zatekli jeziv prizor - porodica…

Audi poznatog srpskog košarkaša propao kroz teretni lift! Detalji drame na Vračaru: Vatrogasci zatekli jeziv prizor - porodica zarobljena u prignječenom vozilu

Kurir pre 58 minuta
Prve fotografije automobila koji je propao u teretni lift! Vozilo sa dvoje dece ostalo prignječeno: Evo kako su ih spasili…

Prve fotografije automobila koji je propao u teretni lift! Vozilo sa dvoje dece ostalo prignječeno: Evo kako su ih spasili vatrogasci-spasioci! (foto)

Kurir pre 58 minuta
"Deca su vrištala, preko krova su ih evakuisali": Svedoci o "audiju" poznatog srpskog košarkaša koji je propao kroz lift

"Deca su vrištala, preko krova su ih evakuisali": Svedoci o "audiju" poznatog srpskog košarkaša koji je propao kroz lift

Mondo pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaDohaKeln

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Velike gužve od Mladenovca ka Beogradu, mnogo policije pored puta: Sumnja se da je došlo do saobraćajne nezgode

(Video) Velike gužve od Mladenovca ka Beogradu, mnogo policije pored puta: Sumnja se da je došlo do saobraćajne nezgode

Blic pre 18 minuta
(Foto, video) Audi koji je propao kroz lift pripada poznatom košarkašu. U njemu bila i deca, vatrogasci spasioci ih izvlačili.…

(Foto, video) Audi koji je propao kroz lift pripada poznatom košarkašu. U njemu bila i deca, vatrogasci spasioci ih izvlačili.

Blic pre 1 sat
Da li je ovo na Autokomandi dozvoljeno ili ne?! Svi to masovno rade, a instruktor vožnje sad je stavio tačku na večitu dilemu…

Da li je ovo na Autokomandi dozvoljeno ili ne?! Svi to masovno rade, a instruktor vožnje sad je stavio tačku na večitu dilemu

Blic pre 53 minuta
Bivši igrač Zvezde doživeo dramu u Beogradu: Milko Bjelica ponikao na Malom Kalemegdanu, aktivan i u četrdesetim

Bivši igrač Zvezde doživeo dramu u Beogradu: Milko Bjelica ponikao na Malom Kalemegdanu, aktivan i u četrdesetim

Mondo pre 8 minuta
"Audi" propao kroz teretni lift zgrade na Vračaru, u njemu bila deca i dvoje odraslih

"Audi" propao kroz teretni lift zgrade na Vračaru, u njemu bila deca i dvoje odraslih

Newsmax Balkans pre 28 minuta