Bivši igrač Zvezde doživeo dramu u Beogradu: Milko Bjelica ponikao na Malom Kalemegdanu, aktivan i u četrdesetim

Poznati srpsko-crnogorski košarkaš Milko Bjelica doživeo je dramatičnu scenu sa porodicom ovog četvrtka, jer je njegov automobil propao kroz garažni lift u jednoj zgradi na Vračaru.

Srećom, nema povređenih. Bjelica je dete Crvene zvezde, u kojoj je ponikao i početkom 21. veka igrao u njenom prvom timu, a potom se vratio na Mali Kalemegdan kao dokazani evroligaški igrač, u mandatu od 2016. do 2018. Igrao je za niz inostranih klubova, Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas sa kojim je od 2008. debitovao u Evroligi i u njoj igrao i za Baskoniju, Efes, Darušafaku, Zvezdu, a potom je nastupao za Saragosu, Mornar iz Bara, igrao je i u Dohi, Džedi, kao i