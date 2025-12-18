Srušio se avion poznatog američkog vozača: "Poginuo je sa članovima porodice, srce mi se cepa dok pišem"

Mondo pre 33 minuta  |  Mladen Šolak
Srušio se avion poznatog američkog vozača: "Poginuo je sa članovima porodice, srce mi se cepa dok pišem"

U padu aviona u Severnoj Karolini poginuo je bivši američki Naskar vozač Greg Bifl (55), zajedno sa svojim članovima porodice - suprugom, sinom i ćerkom.

Njegov bliski prijatelj Garet Mičel, poznat kao Klitus Mekfarlend sa svog popularnog Jutjub kanala, objavio je na Fejsbuku nakon vesti o nesreći da su se u avionu nalazili Bifl, njegova supruga Kristina i njihova deca, sin i ćerka. "Nažalost, mogu da potvrdim da su Greg Bifls, njegova supruga Kristina, ćerka Ema i sin Rajder bili u tom avionu, jer su bili na putu da provedu popodne sa nama. Skrhani smo od bola i jako mi je žao što ovo delim" Mali avion se srušio u
