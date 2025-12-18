AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci od jutros čekaju oko 15 sati pri izlazu iz Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja teretnih vozila su do pet sati, dok zadržavanja za putnička vozila nema. Zbog pojave magle i sumaglice, kao i strujanja hladnog vazduha pored reka, na mostovima i preko prevoja vozače AMSS upozorava na oprez. U drugoj polovini decembra i do kraja godine očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatni oprez potreban je na deonicama gde se izvode radovi. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su