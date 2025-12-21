Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) sutra organizuju protest

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) sutra organizuju protest
Okupljanje počinje u 11 sati ispred Univerziteta Zahtevi uključuju uspostavljanje privremene uprave radi unapređenja rada Univerziteta Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) zakazali su za danas protest pod nazivom "Ili oni ili mi", uz dvanaestočasovnu blokadu grada i zahtev da se stane na put uništavanju Univerziteta u tom gradu. Okupljanje počinje u 11 sati ispred DUNP, a glavni program zakazan je za 17 časova, kada će se obratiti studenti u
