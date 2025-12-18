Policija bacila suzavac na poljoprivrednike u Briselu, bune se zbog spornog trgovinskog sporazuma

Policija bacila suzavac na poljoprivrednike u Briselu, bune se zbog spornog trgovinskog sporazuma

Policija je danas u Briselu upotrebila suzavac i vodene topove protiv više hiljada farmera koji su se okupili u gradu, blokirali puteve traktorima i bacali krompir i jaja zbog spornog trgovinskog sporazuma sa Južnom Amerikom.

Demonstranti na traktorima, koji se protive sporazumu EU-Merkosur, okupili su se u blizini zgrade Evropa, gde su se sastali lideri 27 država članica EU da razmotre izmene ili odlaganje trgovinskog dogovora. U isto vreme održan je i skup na Trgu Luksemburg, nedaleko od Evropskog parlamenta. Sporazum, kojim bi se tokom 15 godina ukinule carine na gotovo svu robu kojom se trguje između EU i pet zemalja Merkosura - Brazila, Argentine, Urugvaja, Paragvaja i Bolivije -
