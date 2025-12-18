Ponovljeni izbori za odbornike u Sečnju: U Jarkovcu na biračkom mestu broj 8 najviše glasova osvojila lista SNS

Na ponovljenom glasanju na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj, održanim 30. novembra, na biračkom mestu broj 8 u naselju Jarkovac najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj", objavljeno je na zvaničnom sajtu te opštine.

Kako je objavljeno na sajtu Republićke izborne komisije, na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj osam u Domu penzionera u naselju Jarkovac, održanom u sredu, lista ''Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj'' osvojila je 315 glasova, a lista ''Glas mladih koji menja Sečanj'' 59 glasova. Lista ''Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka'' dobila je 12 glasova, a lista ''Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas'' sedam glasova. Na