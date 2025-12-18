Tramp u velikom obraćanju naciji: Bajden je kriv za sav ovaj nered

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp se obratio naciji iz Bele kuće, ističući dostignuća svoje administracije, neke od planova za sledeću godinu i "haos" koji je nasledio od svog prethodnika po preuzimanju mandata.

Tramp je na početku govora kritikovao prethodnu administraciju predsednika Džoa Bajdena, a kao probleme naveo situaciju sa imigracijom, kao i pitanja inflacije i kulture, javio je danas AP. „Ovo je ono što je Bajdenova administracija dozvolila da se desi našoj zemlji. Kada sam preuzeo dužnost, nasledio sam nered i sada to sređujem“, rekao je Tramp u sredu uveče. Kako navodi AP, Tramp je bivšeg predsednika Bajden pomenuo najmanje pet, šest puta za oko 18 minuta.