Tramp u velikom obraćanju naciji: Bajden je kriv za sav ovaj nered

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Tramp u velikom obraćanju naciji: Bajden je kriv za sav ovaj nered

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp se obratio naciji iz Bele kuće, ističući dostignuća svoje administracije, neke od planova za sledeću godinu i "haos" koji je nasledio od svog prethodnika po preuzimanju mandata.

Tramp je na početku govora kritikovao prethodnu administraciju predsednika Džoa Bajdena, a kao probleme naveo situaciju sa imigracijom, kao i pitanja inflacije i kulture, javio je danas AP. „Ovo je ono što je Bajdenova administracija dozvolila da se desi našoj zemlji. Kada sam preuzeo dužnost, nasledio sam nered i sada to sređujem“, rekao je Tramp u sredu uveče. Kako navodi AP, Tramp je bivšeg predsednika Bajden pomenuo najmanje pet, šest puta za oko 18 minuta.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tramp govorio naciji o svojim planovima i haosu koji je nasledio od Bajdena

Tramp govorio naciji o svojim planovima i haosu koji je nasledio od Bajdena

Novi magazin pre 37 minuta
Tramp kritikovao Bajdena: Ostavio je haos, izvukao sam Ameriku sa ivice propasti

Tramp kritikovao Bajdena: Ostavio je haos, izvukao sam Ameriku sa ivice propasti

RTV pre 1 sat
Tramp govorio naciji o svojim planovima i „haosu koji je nasledio od Bajdena“

Tramp govorio naciji o svojim planovima i „haosu koji je nasledio od Bajdena“

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp govorio naciji o svojim planovima i haosu koji je nasledio od Bajdena

Tramp govorio naciji o svojim planovima i haosu koji je nasledio od Bajdena

Serbian News Media pre 1 sat
Tramp kritikovao Bajdena: Ostavio je haos, izvukao sam Ameriku sa ivice propasti

Tramp kritikovao Bajdena: Ostavio je haos, izvukao sam Ameriku sa ivice propasti

NIN pre 2 sata
Trampovo obraćanje naciji: Bajdenova administracija ostavila haos, izvukao sam Ameriku sa ivice propasti

Trampovo obraćanje naciji: Bajdenova administracija ostavila haos, izvukao sam Ameriku sa ivice propasti

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp se obratio naciji: Haos

Tramp se obratio naciji: Haos

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

Blic pre 27 minuta
Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Lajen i Košta: Nećemo napustiti samit bez dogovora

Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Lajen i Košta: Nećemo napustiti samit bez dogovora

RTV pre 42 minuta
IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

RTV pre 42 minuta
Kalas: Imaćemo sporazum o korišćenju ruske imovine

Kalas: Imaćemo sporazum o korišćenju ruske imovine

RTV pre 47 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

Euronews pre 12 minuta