Nemačka štampa o slučaju Generalštab: Propali planovi Džareda Kušnera uzdrmali Vučića

Danas pre 9 sati  |  Beta
Nemačka štampa o slučaju Generalštab: Propali planovi Džareda Kušnera uzdrmali Vučića
Mnogo zaludno uloženih para – američki tajkun Džared Kušner, zet Donalda Trampa, povlači se iz velikog projekta izgradnje hotela na mestu generalštaba u Beogradu, a iako predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sav glas preti osvetom, na kraju bi moglo da se dogodi da i on potone zajedno sa Trampovom kulom, piše danas nemački dnevnik Junge velt. Nemački levičarski list piše da je projekat trebalo da košta nekoliko stotina miliona evra, ali da se isprečila istraga
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nemački dnevnik o slučaju "Generalštab": Vučić bi mogao da potone zajedno sa Trampovom kulom

Nemački dnevnik o slučaju "Generalštab": Vučić bi mogao da potone zajedno sa Trampovom kulom

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeNemačkatajkuniDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda pregovora Ukrajine i SAD-a

UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda pregovora Ukrajine i SAD-a

RTV pre 26 minuta
Profesor Erik Gordi o slučaju Generalštab: Još jedan u nizu Vučićevih neuspeha, njegov režim se raspada

Profesor Erik Gordi o slučaju Generalštab: Još jedan u nizu Vučićevih neuspeha, njegov režim se raspada

Danas pre 31 minuta
Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

RTV pre 11 minuta
Ruska vlada ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine sporazume sa evropskim zemljama

Ruska vlada ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine sporazume sa evropskim zemljama

RTV pre 16 minuta
Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Dojče vele pre 30 minuta