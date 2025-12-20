Nemačka štampa o slučaju Generalštab: Propali planovi Džareda Kušnera uzdrmali Vučića

Mnogo zaludno uloženih para – američki tajkun Džared Kušner, zet Donalda Trampa, povlači se iz velikog projekta izgradnje hotela na mestu generalštaba u Beogradu, a iako predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sav glas preti osvetom, na kraju bi moglo da se dogodi da i on potone zajedno sa Trampovom kulom, piše danas nemački dnevnik Junge velt. Nemački levičarski list piše da je projekat trebalo da košta nekoliko stotina miliona evra, ali da se isprečila istraga