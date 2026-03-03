Novi izraelski napadi na Teheran i Bejrut

RTV pre 15 minuta  |  RTS, Tanjug
Novi izraelski napadi na Teheran i Bejrut

VAŠINGTON, TEHERAN - Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu, saopštila je danas Vojska Izraela. Kako se navodi, IAF je "počelo ciljane napade na vojne ciljeve iranskog terorističkog režima i terorističke organizacije Hezbolah", prenosi Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su juče upozorenje i pozvale na evakuaciju pre vazdušnih napada na zgrade koje koristi Hezbolah u Bejrutu i filijale islamskih banaka Al-Kard al-Hasan koje širom Libana koristi ta militantna grupa. Libanski mediji objavili su da su izvedena najmanje dva izraelska vazdušna napada u južnom bejrutskom okrugu Dahije, koji važi za uporište Hezbolaha. Navodi se i da je tokom noći meta bio televizijski kanal Al-Manar, takođe povezan
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Rat na Bliskom istoku: Američka vojska uništila komandne objekte Iranske revolucionarne garde, ubijen komandant Islamskog…

Rat na Bliskom istoku: Američka vojska uništila komandne objekte Iranske revolucionarne garde, ubijen komandant Islamskog džihada u Bejrutu

Večernje novosti pre 10 minuta
Širi se sukob na Bliskom istoku, izraelska vojska nastavlja udare i na Liban

Širi se sukob na Bliskom istoku, izraelska vojska nastavlja udare i na Liban

RTS pre 25 minuta
Uništeno sedište iranskog državnog emitera IRIB u vazdušnom napadu

Uništeno sedište iranskog državnog emitera IRIB u vazdušnom napadu

Politika pre 5 sati
Ubijen komandant Islamskog džihada u Bejrutu

Ubijen komandant Islamskog džihada u Bejrutu

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelHezbolahVašingtonTeheranBejrut

Svet, najnovije vesti »

Dronovi pogodili ambasadu SAD u Rijadu, bez prijavljenih žrtava

Dronovi pogodili ambasadu SAD u Rijadu, bez prijavljenih žrtava

RTV pre 5 minuta
VIDEO: Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton u slučaju Epstin

VIDEO: Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton u slučaju Epstin

Radio 021 pre 5 minuta
Umro šef sicilijanske mafije Benedeto "Nito" Santapaola

Umro šef sicilijanske mafije Benedeto "Nito" Santapaola

Radio 021 pre 5 minuta
Šta je mozaična doktrina zbog koje Iran izdržava i najžešće napade? Odseku im glavu, oni se rasprše i pokrenu odmazdu! Jedna…

Šta je mozaična doktrina zbog koje Iran izdržava i najžešće napade? Odseku im glavu, oni se rasprše i pokrenu odmazdu! Jedna stvar najveći problem za Amerikance

Kurir pre 0 minuta
Rat na Bliskom istoku: Američka vojska uništila komandne objekte Iranske revolucionarne garde, ubijen komandant Islamskog…

Rat na Bliskom istoku: Američka vojska uništila komandne objekte Iranske revolucionarne garde, ubijen komandant Islamskog džihada u Bejrutu

Večernje novosti pre 10 minuta