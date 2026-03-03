Novi izraelski napadi na Teheran i Bejrut

VAŠINGTON, TEHERAN - Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu, saopštila je danas Vojska Izraela. Kako se navodi, IAF je "počelo ciljane napade na vojne ciljeve iranskog terorističkog režima i terorističke organizacije Hezbolah", prenosi Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su juče upozorenje i pozvale na evakuaciju pre vazdušnih napada na zgrade koje koristi Hezbolah u Bejrutu i filijale islamskih banaka Al-Kard al-Hasan koje širom Libana koristi ta militantna grupa. Libanski mediji objavili su da su izvedena najmanje dva izraelska vazdušna napada u južnom bejrutskom okrugu Dahije, koji važi za uporište Hezbolaha. Navodi se i da je tokom noći meta bio televizijski kanal Al-Manar, takođe povezan