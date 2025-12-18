Tramp govorio naciji o svojim planovima i „haosu koji je nasledio od Bajdena“

Nedeljnik pre 3 sata
Tramp govorio naciji o svojim planovima i „haosu koji je nasledio od Bajdena“

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp se obratio naciji iz Bele kuće, ističući dostignuća svoje administracije, neke od planova za sledeću godinu i „haos“ koji je nasledio od svog prethodnika po preuzimanju mandata.

Tramp je na početku govora kritikovao prethodnu administraciju predsednika Džozefa Bajdena, a kao probleme naveo situaciju sa imigracijom, kao i pitanja inflacije i kulture, javio je danas AP. „Ovo je ono što je Bajdenova administracija dozvolila da se desi našoj zemlji. Kada sam preuzeo dužnost, nasledio sam nered i sada to sređujem“, rekao je Tramp u sredu uveče. Trampova kritika Bajdena Kako navodi AP, Tramp je bivšeg predsednika Bajdena pomenuo najmanje pet,
