Tramp govorio naciji o svojim planovima i „haosu koji je nasledio od Bajdena“
Nedeljnik pre 3 sata
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp se obratio naciji iz Bele kuće, ističući dostignuća svoje administracije, neke od planova za sledeću godinu i „haos“ koji je nasledio od svog prethodnika po preuzimanju mandata.
Tramp je na početku govora kritikovao prethodnu administraciju predsednika Džozefa Bajdena, a kao probleme naveo situaciju sa imigracijom, kao i pitanja inflacije i kulture, javio je danas AP. „Ovo je ono što je Bajdenova administracija dozvolila da se desi našoj zemlji. Kada sam preuzeo dužnost, nasledio sam nered i sada to sređujem“, rekao je Tramp u sredu uveče. Trampova kritika Bajdena Kako navodi AP, Tramp je bivšeg predsednika Bajdena pomenuo najmanje pet,