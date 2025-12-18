Od 20 tačaka čak 18 o Srbiji: Nova EU deklaracija o "Zapadnom Balkanu" - smehotres!

Lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, uz konsultacije sa partnerima sa Zapadnog Balkana, usvojili su zajedničku Deklaraciju na samitu EU-Zapadni Balkan, kojom se nastavlja insistiranje na tradicionalnim zahtevima – priznanje nezavisnosti tzv. Kosova i uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji.

Zanimljivo da je samit prvi put održan bez prisustva predstavnika Srbije, ali je zato u dokumentu od 20 tačaka najviše prostora posvećeno Srbiji – cela jedna tačka - 18, odnosi se isključivo na našu zemlju. U njoj se navodi da "odsustvo normalizacije odnosa Prištine i Beograda koči oba partnera na njihovom evropskom putu". Ni za jednu od zemalja kandidata ne navodi se poseban uslov za članstvo, osim za Srbiju. U nastavku iste ove tačke navodi se: "Svi sporazumi