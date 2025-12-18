EU deklaracija usvojena bez Srbije - iako se ona tiče i nje: Ponovljena ranija očekivanja

Nedostatak normalizacije odnosa Prištine i Beograda i dalje usporava oba partnera na njihovom evropskom putu, jedan je od zaključaka sa samita lidera EU i Zapadnog Balkana održanog u Briselu.

"Svi sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje EU moraju biti sprovedeni, posebno Sporazum o putu ka normalizaciji i njegov Aneks", navodi se u deklaraciji lidera Evropske unije i njenih država članica, zaključenoj uz konsultacije sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Na sastanku nije bilo predstavnika Srbije, te se ona nije usaglasila s ovom deklaracijom. Dodaje se da je podrška u okviru Instrumenta za reforme i rast Zapadnog Balkana