EU deklaracija usvojena bez Srbije - iako se ona tiče i nje: Ponovljena ranija očekivanja

Radio 021 pre 39 minuta  |  Beta
Nedostatak normalizacije odnosa Prištine i Beograda i dalje usporava oba partnera na njihovom evropskom putu, jedan je od zaključaka sa samita lidera EU i Zapadnog Balkana održanog u Briselu.

"Svi sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje EU moraju biti sprovedeni, posebno Sporazum o putu ka normalizaciji i njegov Aneks", navodi se u deklaraciji lidera Evropske unije i njenih država članica, zaključenoj uz konsultacije sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Na sastanku nije bilo predstavnika Srbije, te se ona nije usaglasila s ovom deklaracijom. Dodaje se da je podrška u okviru Instrumenta za reforme i rast Zapadnog Balkana
Danas pre 9 sati
N1 Info pre 24 minuta
Sputnik pre 4 minuta
Dojče vele pre 4 minuta
Radio 021 pre 39 minuta
Dojče vele pre 4 minuta