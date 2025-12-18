Lideri EU odlučuju o finansiranju Ukrajine, Kalas: Imaćemo sporazum; Rusija napala Odesku i Čerkašku oblast

RTS pre 12 minuta
Rat u Ukrajini – 1.394. dan. Lideri Evropske unije danas će odlučivati o finansiranju Ukrajine u 2026. i 2027. godini kako bi mogla da nastavi da se sukob sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da je uverena da će lideri Evropske unije postići dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine. Kijev je saopštio da su ruske snage tokom noći napale više ukrajinskih regiona, najviše Odesku i Čerkašku oblast, ima povređenih i štete na energetskoj infrastrukturi.

Ukrajina: Oko 180.000 potrošača bez struje nakon ruskog noćnog napada Oko 180.000 potrošača u pet ukrajinskih regiona ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada tokom noći, saopštio je vršilac dužnosti ministra energetike Ukrajine Artem Nekrasov. Nekrasov na Telegramu napiosa da su tokom noći napadnuti južni regioni Nikolajev i Zaporožje, centralne oblasti Čerkasi i Dnjepropetrovsk, kao i severoistočni region Sumi. (Tanjug)
RTV pre 42 minuta
RTV pre 47 minuta
RTV pre 1 sat
NIN pre 1 sat
NIN pre 1 sat
Pravda pre 1 sat
Blic pre 1 sat
