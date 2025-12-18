Generalštab: Ukrajinske snage pogodile niz ruskih objekata na zauzetim teritorijama

RTV pre 47 minuta  |  Tanjug
KIJEV - Jedinice ukrajinskih snaga su pogodile niz objekata protivvazdušne odbrane, skladište dronova i druge objekte ruske vojske na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, objavio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Fejsbuku.

Posebno je zabeležen pogodak radarske stanice 55ZZ6 "Nebo-U" u oblasti Gvardijsko na Krimu, naveo je Generalštab, prenosi Ukrinform. Ukrajinske snage napale su skladište goriva i maziva 76. vazdušno-desantne ruske divizije u Primorskom kraju Zaporoške oblasti, a obim štete se utvrđuje. Pored toga, pogođeno je skladište bespilotnih letelica u Makijevki i koncentracija žive snage okupatora 114. odvojene motorizovane brigade u Donjecku. Radi se na proceni gubitaka.
Ključne reči

UkrajinaFacebookDonjeckFejsbukKijev

