Lideri EU odlučuju o finansiranju Ukrajine, Kalas: Imaćemo sporazum; Rusija: Pogođene ukrajinske fabrike za montažu dronova

Rat u Ukrajini – 1.394. dan. Lideri Evropske unije danas će odlučivati o finansiranju Ukrajine u 2026. i 2027. godini kako bi mogla da nastavi da se sukob sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da je uverena da će lideri Evropske unije postići dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pogođene ukrajinske fabrike za montažu dronova dugog dometa i energetska postrojenja.

Centralna banka Rusije tražiće odštetu od evropskih banaka zbog blokiranja imovine Centralna banka Ruske Federacije saopštila je da će na ruskom arbitražnom sudu zahtevati nadoknadu štete od evropskih banaka zbog, kako je navela, nezakonitog blokiranja i korišćenja njene imovine. U saopštenju je navedeno da će regulator tražiti odštetu u visini nezakonito zadržane imovine, kao i izgubljene dobiti, preneo je Interfaks. Centralna banka je ovu odluku obrazložila