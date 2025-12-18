Gidijev tripl-dabl, iznenađenje u Minesoti

Sportske.net pre 51 minuta  |  Sportske.net
Gidijev tripl-dabl, iznenađenje u Minesoti

Čikago je našao put za izlazak iz krize, dobili su Klivlend, uz šesti tripl-dabl Australijanca Gidija.

On je uz 23 poena, imao po 11 skokova i asistencija. Vučević je dodao 20 poena i imao devet skokova, Čikago je šutirao preko 56% i srušio Kavse koji nisu zadovoljni skorom 15-13. Ovo deluje kao dosta slabija sezona za tim koji je bio prvi na Iatoku u regularnom delu prošle sezone. Mičel je ubacio 32 poena ali nije uspeo da spreči sedmi poraz tima u 10 mečeva. Memfis je iznenadio Minesotu, blista je Džekson Džunior sa 28 poena i 12 skokova, bivši centar Partizana
