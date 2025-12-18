Prelaz "Bajmok - Bačalmaš" od sutra radi produženo

Prelaz "Bajmok - Bačalmaš" od sutra radi produženo

Zbog predstojećih praznika, granični prelaz Bajmok - Bačalmaš od sutra, 19. decembra, u narednih mesec dana petkom, subotom i nedeljom radiće produženo, od 7 do 24 časa.

Posle produženja radnog vremena na graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom, dogovoreno je da granični prelaz Bajmok - Bačalmaš od sutra do 11. januara 2026. godine radi petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 časa, umesto dosadašnjeg radnog vremena do 19 časova. Produženo radno vreme uvedeno je sa ciljem da se olakša protok putnika u vreme povećanog intenziteta putovanja za praznike i omogući brži prelaz granice stanovništvu koje ovu trasu svakodnevno koristi.
