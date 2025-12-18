Grobari brutalno vređali Paspalja kad je napuštao dvoranu: Pogledajte kako su ga "dočekali" kod tunela

Sudeći po dočeku koji je doživeo pred meč protiv Virtusa, kao i ispraćaju u svlačionicu, sportski direktor Partizana Žarko Paspalj postao je "persona non grata" kada su u pitanju navijači crno-belih! Izviždan je Paspalj odmah po izlasku na teren, vređan i tokom same utakmice, da bi kulminacija svega bio odlazak u tunel.

A tamo je Paspalj, legenda Partizana, ali i jugoslovenske i srpske košarke, dobio salve uvreda i pogrdnih gestikulacija od strane Grobara koji su, očito, bili nezadovoljni i samim rezultatom i nedavnim javnim nastupom crno-belih. Ukratko, navijači smatraju da je Paspalj tokom konferencije jasno stao uz predsednika Ostoju Mijailovića, kog Grobari teraju iz kluba, kao i da je "bocnuo" Željka Obradovića. Kako je sve to izgledalo posle meča Partizan - Virtus, možete
