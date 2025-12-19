Četvoro izabranih članova Saveta REM zvanično podnelo ostavke

Beta pre 3 sata

Četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) danas je zvanično podnelo ostavke na članstvo u tom telu jer nije ponovljeno glasanje o kandidatu koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Nezavisni kandidati Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov Krajišnik najavili su sredinom novembra da će podneti ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.

Advokat Rodoljub Šabić kazao je da su ostavke podneli jer nije poštovan zakon pri izboru članova tog regulatornog tela.

"Očigledno nije primenjen zakon u kom piše da ovlašćeni predlagači usaglašavaju stavove. Kad je došlo vreme da se usaglase stavovi, vlast je shvatila da će njihov kandidat biti preglasan pa su doveli na glasanje ljude koji nisu učestvovali u postupku, predstavnike saveta koji nisu podneli nikakav predlog. Zato smo bili protiv toga", kazao je Šabić novinarima ispred Narodne skupštine u Beogradu.

On je kazao da svaki nacionalni savet po zakonu ima pravo da predloži kandidata ali da su to pravo iskoristila samo tri saveta.

"Tražimo da se primeni zakon a oni su s ulice doveli ljude da bi izgurali svog kandidata. Birate na odboru, u skladu s zakonom kandidujete čoveka, podnesete formalan predlog s dokumentacijom koju predviđa zakon a to nije urađeno. Morate poštovati zakon i procedure, da su kandidovali ja ne bih mogao da imam ništa protiv", naveo je Šabić.

Dodao je da "nema potrebe" da Skupština Srbije razmatra njihove ostavke jer je, po njegovim rečima, ta priča završena.

"Kandidovao sam se za člana Saveta REM da bih obezbedio primenu zakona a ne krađu i izigravanje. Ne mogu da se solidarišem s krađom i sigurno neću ponovo biti kandidat", kazao je bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Upitan da li njihove ostavke znače da će proces formiranja Saveta REM krenuti ispočetka, Šabić je rekao da postoji opcija da se "na brzinu sprovede novi postupak".

"Vlast će lako uz pomoć GONGO udruženja (lažne nevladine organizacije koje zastupaju interese vlasti) da napravi svoj REM", dodao je Šabić.

Brnabić o ostavkama članova REM: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da odluka četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da podnesu ostavke na članstvo u tom telu, pokazuje "nedostatak želje i kapaciteta za dijalog i pronalaženje zajedničkih rešenja".

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije najavila da će posle tih ostavki biti ponovljen proces izbora članova Saveta REM u četiri kategorije kao i da ostaje da se izabere kandidat nacionalnih manjina u tom regulatornom telu. ;

"Institucije Srbije neće biti blokirane, nastavićemo sa procesom izbora svih preostalih članova Saveta REM. To je sada petoro članova. Rešićemo to, izabraćemo Savet REM i rad će se nastaviti. Biće ponovljen postupak u kategorijama u kojima trenutno nemamo članove Saveta REM a oni koji su izabrani i nisu podneli ostavke ostaju članovi i tu nećemo ponavljati izbor", kazala je Brnabić. ;

Dodala je da će nove kandidate u četiri upražnjenje kategorije predložiti ovlašćene organizacije.

"Mislim da je to loša i krajnje neodgovorna odluka prema zemlji, od toga da je njima od strane Skupštine Srbije ukazano poverenje a na predlog organizacija koje su ih nominovale da se bave poboljšanjem medijske scene. Odluka pokazuje ponovo nedostatak želje i kapaciteta za dijalog i pronalaženje zajedničkih rešenja. Nudila sam dijalog i uvek dobijala negativan odgovor", kazala je Brnabić.

Ocenila je da odluka o ostavkama neodgovorna i prema građanima.

"To je pokazatelj krajnjen nepoštovanja i ismevanja institucije koje predstavljaju većinsku volju građana Srbije. To je njihovo pravo, mi ćemo prihvatiti njihovu odluku i u najkraćem roku ćemo konstatovati njihove ostavke", kazala je predsednica parlamenta.

Pozvala je "strance", koji su, po njenim rečima, bili zainteresovani za taj proces, da potvrde ili opovrgnu njene tvrdnje da je nudila dijalog u cilju formiranja Saveta REM.

"Nikad u Srbiji nije postojao ovako transparentan i inkluzivan proces, detaljno praćem od svih zainteresovanih strana. Sve sednice i dokumenti su bili javni, svi zainteresovani su mogli da učestvuju i kad zakon o elektronskim medijima nije to predviđao, mi smo sve otvorili za javnost. Pozvali smo sve da proveravaju kandidate i da praktično učestvuju u donošenju odluka", rekla je Brnabić.

Dodala je da je "duboko uverena" da organizacije koje su kandidovale članove Saveta REM koji su podneli ostavke, "nikad nisu imale nameru da se konstituiše" to telo u skladu sa zakonom o elektronskim medijima.

"Njihova jedina namera je bila da suprotno zakonu i demokratskim principima, na bilo koji način dođu do većine u Savetu REM. Nisam ja ta koja je unosila podele na 'nezavisne' i kandidate koji su kao 'naši'. Njihova namera je bila da 'nezavisni' imaju većinu a ako to nije moguće, da onda napuste i sabotiraju proces. Za to imam i dokaze", kazala je predsednica parlamenta.

Po njenim rečima, ništa od onoga što su tražile te organizacije nije bilo u skladu s zakonom niti sa poštovanjem nacionalnih manjina.

"Najporaznije od svih ucena je što su tražili da ignorišemo volju nacionalnih manjina. I to oni koji kažu da se bora za ljudska i manjinska prava", kazala je Brnabić.

Ona je kazala i da je za konstituisanje Saveta REM "dovoljno" da to regulatorno telo ima osam od devet predviđenih članova.

"Da bismo konstitusali Savet REM nama je dovoljno osam od devet članova. Ponudili smo da konstituišemo Savet od osam članova pa da nastavimo zajedno da radimo na tome da nadjemo rešenje za devetog člana koji bi bio prihvatljiv i civilnom društvu i nacionalnim manjinama", rekao je Brnabić.

