N1 Direktno: "Ostavke za 37 dana"

Četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, zvanično su podneli ostavke.

Izabrani sredinom novembra, na ovim funkcijama nisu se zadržali ni dva meseca. Razlog ostavki Rodoljuba Šabića, Mileve Malešić, Ire Prodanov Krajišnik i Dubravke Valić Nedeljković je taj što vlast ne želi da REM bude nezavisan. O ostavkama, drugim članovima i šta sada sledi u emisiji govori advokat i član REM-a koji je podneo ostavku, Rodoljub Šabić Srbija daleko od Evropske Unije. Dok Albanija i Crna Gora ispunjavaju zahteve i usvajaju reformske zakone, Srbija već