Novinarki N1 Žaklini Tatalović priznali da su dobili nalog da joj utišaju mikrofon u Skupštini Srbije

Novinarki N1 Žaklini Tatalović priznali da su dobili nalog da joj utišaju mikrofon u Skupštini Srbije

U Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku Skupštine Srbije priznali su novinarki N1 Žaklini Tatalović da su dobili nalog da joj utišaju mikrofon kada je postavljala potpitanja predsednici parlamenta Ani Brnabić.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić održala je danas konferenciju za medije na kojoj je izjavila da odluka četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da podnesu ostavke na članstvo u tom telu, pokazuje „nedostatak želje i kapaciteta za dijalog i pronalaženje zajedničkih rešenja“. Kada je došao red na novinarska pitanja, i kada je mikrofon stigao do reporterke N1 Žakline Tatalović, pitanje naše novinarke se normalno čulo, ali
