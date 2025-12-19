Brnabić o ostavkama članova REM: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Pravda pre 3 sata  |  Beta
Brnabić o ostavkama članova REM: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da odluka četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da podnesu ostavke na članstvo u tom telu, pokazuje "nedostatak želje i kapaciteta za dijalog i pronalaženje zajedničkih rešenja".

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije najavila da će posle tih ostavki biti ponovljen proces izbora članova Saveta REM u četiri kategorije, kao i da ostaje da se izabere kandidat nacionalnih manjina u tom regulatornom telu. - Institucije Srbije neće biti blokirane, nastavićemo sa procesom izbora svih preostalih članova Saveta REM. To je sada petoro članova. Rešićemo to, izabraćemo Savet REM i rad će se nastaviti. Biće ponovljen postupak u
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

UNS osudilo utišavanje mikrofona novinarki N1

UNS osudilo utišavanje mikrofona novinarki N1

N1 Info pre 7 minuta
N1 Direktno: "Ostavke za 37 dana"

N1 Direktno: "Ostavke za 37 dana"

N1 Info pre 4 sati
(VIDEO) U Skupštini Srbije novinarki N1 Žaklini Tatalović priznali da su dobili nalog da joj utišaju mikrofon

(VIDEO) U Skupštini Srbije novinarki N1 Žaklini Tatalović priznali da su dobili nalog da joj utišaju mikrofon

N1 Info pre 4 sati
Novinarki N1 Žaklini Tatalović priznali da su dobili nalog da joj utišaju mikrofon u Skupštini Srbije

Novinarki N1 Žaklini Tatalović priznali da su dobili nalog da joj utišaju mikrofon u Skupštini Srbije

Nova pre 3 sata
Brnabić o ostavkama članova REM-a: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Brnabić o ostavkama članova REM-a: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

N1 Info pre 5 sati
Brnabić o ostavkama članova REM-a: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Brnabić o ostavkama članova REM-a: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Cenzolovka pre 5 sati
Četvoro izabranih članova Saveta REM zvanično podnelo ostavke

Četvoro izabranih članova Saveta REM zvanično podnelo ostavke

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeIzboriAna BrnabićREM

Politika, najnovije vesti »

Sud odbacuje optužnicu protiv osobe koja je pretila premijeru Kurtiju

Sud odbacuje optužnicu protiv osobe koja je pretila premijeru Kurtiju

Danas pre 1 sat
Savet Evrope šalje šestočlanu delegaciju da posmatra izbore na Kosovu

Savet Evrope šalje šestočlanu delegaciju da posmatra izbore na Kosovu

Danas pre 57 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova osuđuje odluku Bahama da prizna Kosova

Ministarstvo spoljnih poslova osuđuje odluku Bahama da prizna Kosova

Danas pre 1 sat
Nađeni ostaci tela više ljudi, na Kosovu kod Orahovca

Nađeni ostaci tela više ljudi, na Kosovu kod Orahovca

Danas pre 1 sat
Napuštanje Asocijacije kosovskih opština: Srpska lista i lokalna opozicija na istoj strani

Napuštanje Asocijacije kosovskih opština: Srpska lista i lokalna opozicija na istoj strani

Danas pre 1 sat