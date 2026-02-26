Vučić o poseti Kazahstanu: Očekuju nas važni dogovori i veliki sporazumi

Danas pre 44 minuta  |  Beta
Vučić o poseti Kazahstanu: Očekuju nas važni dogovori i veliki sporazumi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je otputovao u dvodnevnu posetu Kazahstanu, i istakao da u toj zemlji očekuje važne dogovore i velike sporazume.

Vučić je u govornoj izjavi preko Instagrama rekao da su prvi put od kad on ide u posetu bilo gde domaćini odredili da podignu „suhoje“ u znak velike počasti prema svojim gostima što je, kako je dodao “ divan znak prijateljstva prema Srbiji“. „Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomartu Tokajevu. To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje,
