Ministarstvo prosvete: Učenici Pete beogradske gimnazije od ponedeljka u matičnoj zgradi

Beta pre 1 sat

Učenici, nastavnici i nenastavno osoblje Pete beogradske gimnazije vratiće se na nastavu u matičnu zgradu te škole od ponedeljka, 22. decembra, čime će nastava u ovoj školi biti "u potpunosti normalizovana" a izbor novog direktora biće organizovan u najkraćem roku, saopštilo je Ministarstvo prosvete."Peta beogradska gimnazija vratiće se u obrazovno-vaspitni sistem Srbije u punom kapacitetu. Nastavni proces je spasen nastavnim aktivnostima u dve osnovne škole i đaci će imati zakonito završeno prvo polugodište", rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, a prenelo ministarstvo u saopštenju.

Stanković je naveo da je cilj ministarstva isključivo "institucionalna normalizacija" u Petoj beogradskoj gimnaziji i posvećenost svih nastavnika i uprave vraćanju ugleda škole.

Izbor novog direktora biće organizovan u najkraćem zakonom predviđenom roku, a preferenca Ministarstva je da bude ličnost iz kolektiva.

"Peta beogradska gimnazija ne bi trebalo da bude političko-medijsko bojno polje, već ustanova znanja", kazao je Stanković.

Učenici Pete beogradske gimnazije su od 13. oktobra do 20. novembra blokirali zgradu te škole, zahtevajući smenjivanje v.d. direktorke Danke Nešović.

Posle blokade, plan je bio da se na nastavu u zgradu škole vrate 24. novembra, ali je usledila odluka Ministarstva prosvete da se časovi privremeno održavaju u dve osnovne škole u opštini Savski venac "Radojka Lakić" i "Isidora Sekulić".

(Beta, 19.12.2025)