16 sati pretnji i ucena! Drama u Briselu trajala do 3 ujutru, sve dublje pukotine u EU: "Crna trojka" i glavni kočničar srušili plan o zamrznutoj ruskoj imovini

Blic pre 11 minuta
16 sati pretnji i ucena! Drama u Briselu trajala do 3 ujutru, sve dublje pukotine u EU: "Crna trojka" i glavni kočničar…

Zemlje poput Mađarske, Slovačke i Češke neće učestvovati u finansiranju Ukrajine Ukrajinski predsednik Zelenski izrazio je zahvalnost za podršku EU, dok ruski lider Putin kritikuje odluku Dan D je svanuo.

Lideri država članica Evropske unije doneli su, posle maratonskih pregovora u Briselu u trajanju od 16 sati, istorijsku odluku. Umesto korišćenja zamrznute ruske imovine kako je isprva planirano, dogovoreno je da će prikupiti 90 milijardi evra kroz zajedničko zaduživanje kako bi finansirali Kijev u naredne dve godine. A razlog za ovu rokadu su tri ruska "Trojanska konja" - Mađarska, Slovačka i Češka, kao i zemlja koja se od starta protivila ideji - Belgija.
SBU: Vojska pogodila ruski tanker u Sredozemnom moru; EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra

RTS pre 15 minuta
EU postigao povijesni dogovor o Ukrajini

SEEbiz pre 15 minuta
Orban objavio fotografiju "partibrejkera" FOTO

B92 pre 11 minuta
Uživo pljušte milijarde iz EU za Ukrajinu, Zelenski zadovoljno trlja ruke Putin poslao jasnu poruku Ukrajini!

Alo pre 11 minuta
"Odbacujemo dalje finansiranje" Fico: Slovačka neće biti deo bilo kakvog vojnog kredita za Ukrajinu

Večernje novosti pre 15 minuta
EU „gubi kredibilitet“ – zajam za Ukrajinu na meti kritika

Dojče vele pre 55 minuta
EU se zadužuje za Ukrajinu, bez diranja ruskih para

Bloomberg Adria pre 41 minuta
Rumunija gradi Drakula Land - tematski park vredan milijardu evra sa šest zona i više od 40 atrakcija

Rumunija gradi Drakula Land - tematski park vredan milijardu evra sa šest zona i više od 40 atrakcija

N1 Info pre 10 minuta
Putin tvrdi da Rusija 'ima ideje' za sankcioniranu Naftnu industrije Srbije

Putin tvrdi da Rusija 'ima ideje' za sankcioniranu Naftnu industrije Srbije

Slobodna Evropa pre 16 minuta
16 sati pretnji i ucena! Drama u Briselu trajala do 3 ujutru, sve dublje pukotine u EU: "Crna trojka" i glavni kočničar srušili plan o zamrznutoj ruskoj imovini

Blic pre 11 minuta
Trupe napreduju na frontu

Vesti online pre 11 minuta
Gerasimov: Zapad nije odustao od cilja da Rusiji nanese strateški poraz

Pravda pre 1 minut