16 sati pretnji i ucena! Drama u Briselu trajala do 3 ujutru, sve dublje pukotine u EU: "Crna trojka" i glavni kočničar srušili plan o zamrznutoj ruskoj imovini

Zemlje poput Mađarske, Slovačke i Češke neće učestvovati u finansiranju Ukrajine Ukrajinski predsednik Zelenski izrazio je zahvalnost za podršku EU, dok ruski lider Putin kritikuje odluku Dan D je svanuo.

Lideri država članica Evropske unije doneli su, posle maratonskih pregovora u Briselu u trajanju od 16 sati, istorijsku odluku. Umesto korišćenja zamrznute ruske imovine kako je isprva planirano, dogovoreno je da će prikupiti 90 milijardi evra kroz zajedničko zaduživanje kako bi finansirali Kijev u naredne dve godine. A razlog za ovu rokadu su tri ruska "Trojanska konja" - Mađarska, Slovačka i Češka, kao i zemlja koja se od starta protivila ideji - Belgija. - Imamo