Automobil pokosio pešaka. Čovek zadobio teške telesne povrede, prevezen u Urgentni centar.

Blic pre 1 sat
U Ulici patrijarha Germana došao je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen pešak Muškarac star oko 50 godina je zadobio teške telesne povrede Večeras je u Ulici patrijarha Germana, u blizini škole, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren pešak.

Kako se saznaje, automobil je udario muškarca starog oko 50 godina, koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, koje su povređenog u svesnom, ali teškom stanju, prevezle u Urgentni centar, gde je primljen u reanimaciju. Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene istragom. Podsetimo, večeras se dogodila i saobraćajna nezgoda na Karaburmi, kod tržnog centra "Big". U
