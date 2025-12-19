Amerika zabranila uvoz Linglongovih guma iz Srbije zbog prinudnog rada

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Bloomberg Adria
Amerika zabranila uvoz Linglongovih guma iz Srbije zbog prinudnog rada

Američka Carinska i granična služba (CBP) naložila je da se zaustavi uvoz automobilskih guma koje u Srbiji proizvodi Linglong International Europe zbog sumnji da su proizvedene prinudnim radom.

Uvoznici čije su pošiljke zadržane mogu zahtevati da se pošiljke unište, izvezu ili da pokušaju da dokažu da roba nije proizvedena prinudnim radom, saopštila je u četvrtak CBP. Linglong je u prvih pet izvoznika iz Srbije u SAD dok su automobilske gume jedan od najvažnijih proizvoda koje Srbija izvozi u SAD. Odluka je odmah stupila a snagu, a službenici CPB će na svim američkim ulaznim lukama zadržavati pošiljke ovih guma zbog postojanja osnovane sumnje da je u
