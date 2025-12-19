Brnabić o ostavkama članova REM: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da odluka četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da podnesu ostavke na članstvo u tom telu, pokazuje „nedostatak želje i kapaciteta za dijalog i pronalaženje zajedničkih rešenja“.

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije najavila da će posle tih ostavki biti ponovljen proces izbora članova Saveta REM u četiri kategorije kao i da ostaje da se izabere kandidat nacionalnih manjina u tom regulatornom telu. „Institucije Srbije neće biti blokirane, nastavićemo sa procesom izbora svih preostalih članova Saveta REM. To je sada petoro članova. Rešićemo to, izabraćemo Savet REM i rad će se nastaviti. Biće ponovljen postupak u kategorijama