Predsednik Gruzije Kavelašvili posetio patrijarha Porfirija

Danas pre 1 sat  |  Beta
Predsednik Gruzije Kavelašvili posetio patrijarha Porfirija
Poglavar Srpske pravosavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije svečano je danas u Hramu Svetog Save u Beogradu dočekao predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija koji je u zvaničnoj poseti Srbiji. „Ne postoji radosniji trenutak od onog kada se braća sretnu, a posebno kada se taj susret dogodi na svetom mestu kao što je hram Svetog Save“ rekao je patrijarh pozdravljajući gruzijskog predsednika, saopštila je SPC. Poručivši da srpski i gruzijski narod imaju jedinstveno
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Tamara Vučić zajedno sa predsednikom Gruzije i prvom damom posetila Hram Svetog Save

Tamara Vučić zajedno sa predsednikom Gruzije i prvom damom posetila Hram Svetog Save

Telegraf pre 1 dan
Svečani doček u harmu Svetog Save: Patrijarh srpski Porfirije primio predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija

Svečani doček u harmu Svetog Save: Patrijarh srpski Porfirije primio predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija

Euronews pre 3 sata
Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom moskovskim i Rusije Kirilom

Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom moskovskim i Rusije Kirilom

RTV pre 4 sati
Duhovno jedinstvo dve crkve i naroda: Patrijarh Porfirije razgovarao sa ruskim patrijarhom Kirilom

Duhovno jedinstvo dve crkve i naroda: Patrijarh Porfirije razgovarao sa ruskim patrijarhom Kirilom

Sputnik pre 4 sati
Šta Srbiji preostaje posle novog šoka iz Brisela

Šta Srbiji preostaje posle novog šoka iz Brisela

Vesti online pre 4 sati
„Potvrda ljubavi i poštovanja dve sestrinske crkve i naša dva naroda“ Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom…

„Potvrda ljubavi i poštovanja dve sestrinske crkve i naša dva naroda“ Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom moskovskim i Rusije Kirilom

Dnevnik pre 4 sati
Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom moskovskim i Rusije Kirilom

Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom moskovskim i Rusije Kirilom

Euronews pre 4 sati

Ključne reči

GruzijaSPC

Društvo, najnovije vesti »

Predsednik Gruzije Kavelašvili posetio patrijarha Porfirija

Predsednik Gruzije Kavelašvili posetio patrijarha Porfirija

Danas pre 1 sat
Rampa za Krička

Rampa za Krička

Radar pre 1 sat
Predstavnici OEBS-a i Radne grupe posetili Radar posle pretnji novinaru Cvijiću

Predstavnici OEBS-a i Radne grupe posetili Radar posle pretnji novinaru Cvijiću

Danas pre 1 sat
Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba (VIDEO)

Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Opasnost pod jelkom! Štetne hemikalije u igračkama za decu

Opasnost pod jelkom! Štetne hemikalije u igračkama za decu

Alo pre 1 sat