Predsednik Gruzije Kavelašvili posetio patrijarha Porfirija

Poglavar Srpske pravosavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije svečano je danas u Hramu Svetog Save u Beogradu dočekao predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija koji je u zvaničnoj poseti Srbiji. „Ne postoji radosniji trenutak od onog kada se braća sretnu, a posebno kada se taj susret dogodi na svetom mestu kao što je hram Svetog Save“ rekao je patrijarh pozdravljajući gruzijskog predsednika, saopštila je SPC. Poručivši da srpski i gruzijski narod imaju jedinstveno