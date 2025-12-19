Broj obolelih od gripa eksplozivno raste: Prošle godine 292, a sada 14.342 i dvoje mrtvih! Najviše zaraženih među decom školskog uzrasta

Dnevnik pre 1 sat
Broj obolelih od gripa eksplozivno raste: Prošle godine 292, a sada 14.342 i dvoje mrtvih! Najviše zaraženih među decom…

Broj obolelih od gripa u Hrvatskoj raste velikom brzinom, a potvrđena su i dva smrtna slučaja povezana s gripom i njegovim komplikacijama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i istakli da je besplatna vakcina sada dostupna svima, a ne samo rizičnim grupama.

Broj prijava raste neuobičajeno brzo u poslednje tri nedelje, što je posledica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U poslednjoj nedelji novembra prijavljen je 1.271 slučaj, u prvoj nedelji decembra zabeležena su 3.383 nova slučaja, a samo prošle nedelje 7.251 novi slučaj. Do prošle nedelje ukupno je stiglo 14.342 prijave obolelih od gripa. Najviše zaraženih je među decom predškolskog i školskog uzrasta, dok je učestalost najmanja kod osoba starijih od 65
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

RTV pre 41 minuta
Grip u porastu u Srbiji: Više od 11.800 obolelih za samo sedam dana

Grip u porastu u Srbiji: Više od 11.800 obolelih za samo sedam dana

Euronews pre 21 minuta
Drastičan skok obolelih "Batut" objavio cifre za poslednje dve nedelje, varijante virusa se šire po Srbiji!

Drastičan skok obolelih "Batut" objavio cifre za poslednje dve nedelje, varijante virusa se šire po Srbiji!

Alo pre 31 minuta
Alarmantni podaci Batuta: Epidemija na pomolu?

Alarmantni podaci Batuta: Epidemija na pomolu?

B92 pre 6 minuta
Strašan rast broja oboljelih od gripe

Strašan rast broja oboljelih od gripe

SEEbiz pre 1 sat
Oglasio se Batut o virusima: U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Oglasio se Batut o virusima: U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Telegraf pre 45 minuta
Drama na Balkanu: Grip kosi sve uzraste, u Hrvatskoj više od 14.000 obolelih, dvoje umrlo

Drama na Balkanu: Grip kosi sve uzraste, u Hrvatskoj više od 14.000 obolelih, dvoje umrlo

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaVakcinazdravstvo

Svet, najnovije vesti »

Dogovor lidera EU o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini, plan o korišćenju ruske imovine propao

Dogovor lidera EU o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini, plan o korišćenju ruske imovine propao

Beta pre 36 minuta
2026.: Će biti među četiri najtoplije godine ikada! Zastrašujuće upozorenje meteorologa: Premašićemo tačku sa koje nema…

2026.: Će biti među četiri najtoplije godine ikada! Zastrašujuće upozorenje meteorologa: Premašićemo tačku sa koje nema povratka

Blic pre 40 minuta
Velika promena u politici: Tramp odobrio širi pristup kanabisu

Velika promena u politici: Tramp odobrio širi pristup kanabisu

BBC News pre 26 minuta
EU odobrila zajam Kijevu od 90 milijardi evra, neće koristiti rusku imovinu

EU odobrila zajam Kijevu od 90 milijardi evra, neće koristiti rusku imovinu

BBC News pre 41 minuta
U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

RTV pre 41 minuta