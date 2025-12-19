Broj obolelih od gripa eksplozivno raste: Prošle godine 292, a sada 14.342 i dvoje mrtvih! Najviše zaraženih među decom školskog uzrasta

Broj obolelih od gripa u Hrvatskoj raste velikom brzinom, a potvrđena su i dva smrtna slučaja povezana s gripom i njegovim komplikacijama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i istakli da je besplatna vakcina sada dostupna svima, a ne samo rizičnim grupama.

Broj prijava raste neuobičajeno brzo u poslednje tri nedelje, što je posledica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U poslednjoj nedelji novembra prijavljen je 1.271 slučaj, u prvoj nedelji decembra zabeležena su 3.383 nova slučaja, a samo prošle nedelje 7.251 novi slučaj. Do prošle nedelje ukupno je stiglo 14.342 prijave obolelih od gripa. Najviše zaraženih je među decom predškolskog i školskog uzrasta, dok je učestalost najmanja kod osoba starijih od 65